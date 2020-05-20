Сане готов пойти на существенное снижение зарплаты ради перехода в «Баварию»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане согласен пойти на существенное снижение зарплаты ради перехода в «Баварию», сообщает Bild.

По информации источника, 24-летний немец готов снизить свои запросы по зарплате на 30 процентов. Сообщается, что игрок и его окружение понимают, что пандемия коронавируса вызвала финансовые проблемы у футбольных клубов, и осознают, что должны снизиться не только суммы трансферов, но и зарплаты. Контракт Сане с «Ман Сити» действует до лета 2021 года, ранее в СМИ появлялась информация о том, что игрок не хочет продлевать соглашение с английским клубом и рассчитывает перейти в «Баварию».

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 80 миллионов евро.