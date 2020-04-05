Санчо не перейдет в «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в Лигу чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо является главной целью «Манчестер Юнайтед» на следующее трансферное окно. Он согласится на переход только в том случае, если манкунианцы пробьются в Лигу чемпионов, сообщает The Sun.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Клуб пробьется в Лигу чемпионов, если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию «Манчестер Сити» по двухлетнему исключению из турнира.

Ранее сообщалось, «МЮ» предлагает 20-летнему англичанину контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, клуб предложил игроку футболку с номером «7», под которым выступали многие великие футболисты «красных дьяволов», в том числе, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию» 35 матчей во всех турнирах, на счету англичанина 17 голов и 19 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 130 миллионов евро.