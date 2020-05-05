Самолет «Манчестер Сити» во время пандемии возит мясо

Самолету «Манчестер Сити» нашли нестандартное применение на время пандемии коронавируса. Он используется как грузовой, на нем перевозят предметы первой необходимости для больных, сообщает Daily Mail. Ранее на нем транспортировали 24 тонны мяса из Судана до ОАЭ.

По данным на полночь с 4 на 5 мая, в мире зарегистрировано 3 571 615 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 250 134 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 145 407 человек выздоровели за время пандемии.