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Салах пройдет обследование после матча с «Манчестер Сити». У него может быть рецидив травмы

12 ноября 2019, 08:45
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пройдет дополнительное медицинское обследование в сборной Египта, сообщает ESPN. Футболист получил повреждение ноги в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:1).

В клубе обеспокоены тем, что Салах может получить рецидив травмы голеностопа. Сейчас форвард уже в расположении сборной, которая готовится к матчам квалификации Кубка Африки.

В этом сезоне чемпионата Англии 27-летний футболист провел 11 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 3 передачи.

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