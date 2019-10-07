Салах избежал серьезного повреждения в матче с «Лестером»

Повреждение форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученное в матче восьмого тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1), оказалось несерьезным. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, после единоборства с полузащитником «Лестера» Хамзой Чудхури египтянин получил растяжение лодыжки. В конце игры форварда заменил Адам Лаллана. Травма оказалась не слишком серьезной, врачи будут наблюдать за состоянием игрока во время перерыва на матчи сборных.

Следующий матч в чемпионате Англии «Ливерпуль» проведет 20 октября против «Манчестер Юнайтед». Вопрос об участии Салаха в этой игре будет решаться позднее.

27-летний нападающий в текущем сезоне провел 12 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр