Салах будет готовиться к матчу с "Вулверхэмптоном"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который получил сотрясение мозга во встрече 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2), будет готовиться в общей группе с командой к матчу 38-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном". Встреча с "волкам" пройдет 12 мая на стадионе "Энфилд".

Ранее Салах пропустил ответную игру полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).

"Ливерпуль" с 94 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" с 57 баллами располагается на седьмой строчке.

Все о чемпионате Англии – здесь