Садио Мане: «Нужно ли мне десять «Феррари»? Я предпочитаю построить школу»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к роскошной жизни. Сенегалец подчеркнул, что ему не нравится поведение многих богатых футболистов.

— Нужно ли мне десять «Феррари», двадцать часов с бриллиантами и два самолета? Что это даст миру? Я в прошлом голодал, работал в поле, играл босиком, не мог ходить в школу, — цитирует A Bola Мане. — Сегодня я могу помогать людям. Я предпочитаю строить школы и давать нуждающимся еду и одежду.