Садио Мане: «Если «Ливерпуль» не получит титул в этом году, я пойму. Надеюсь, выиграем в следующем»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался о возможном досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. В случае, если это произойдет, мерсисайдцы могут не стать чемпионами Англии, несмотря на 25-очковый отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити».

— Я хочу выигрывать матчи и получить титул чемпиона, это было бы мне по душе, — приводит TalkSPORT слова Мане. — Тем не менее, в нынешней ситуации я пойму и приму любое решение, что бы ни произошло. Да, «Ливерпулю» может быть непросто, если клуб не получит титул, но сейчас всему миру еще труднее. Кто-то потерял членов своих семей, а это гораздо более сложная ситуация. Что касается меня, то чемпионство — моя мечта, и я хочу выиграть титул в этом году. Если не выйдет, то я пойму, ведь это часть жизни. В таком случае, надеюсь, что нам удастся выиграть в следующем сезоне.