Руни раскритиковал премьер-лигу за предложение игрокам отказаться от 30 процентов зарплаты

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что руководство премьер-лиги поступает некрасиво, предлагая игрокам отказаться от 30 процентов зарплаты на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, логичнее было бы позволить игрокам и клубам самостоятельно решить этот вопрос.

— Премьер-лига самим объявлением этого предложения увеличивает давление на игроков, создавая ситуацию, в которой нет победителя, — цитирует Sunday Times Руни. — Ведь если игроки скажут, что не согласны расстаться с 30 процентами зарплаты, то ситуация будет выглядеть так, словно богатые футболисты отказываются приложить усилия для спасения лиги от кризиса. Я понимаю, что игрокам хорошо платят, и они могут себе позволить жертвовать деньги. Но это должно происходить в частном порядке, в каждом отдельном случае. Каждый клуб должен сам донести до игроков, какая жертва от них требуется для выживания. Некоторые могут пожертвовать 30 процентов, другие — пять. Мы и так отдаем много денег налогами.