Руни против Варди. Жены футболистов продолжают устраивать скандалы

Ребекка Варди попыталась поговорить с Колин Руни по телефону о ее «слитых» фотографиях и историях в журнал, сообщает The Sun.

Сразу после того, как скандал стал достоянием общественности, Варди позвонила Руни и умоляла поверить в то, что ее аккаунт был взломан. Однако жена экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» отказалась доверять доводам Ребекки.

Напомним, между женами Руни и Варди произошла перепалка в соцсетях. Колин Руни заявила, что Ребекка Варди «сливала» информацию из ее закрытого аккаунта в Instagram изданию The Sun, а супруга игрока «Лестера» ответила, что Руни не должна была так поступать, и что другие люди имели доступ к ее аккаунту, что и могло вызвать утечку.