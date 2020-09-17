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Румменигге подтвердил уход Тиагу Алькантары в «Ливерпуль»

14:31
Тиагу Алькантара. Фото AFP
Тиагу Алькантара. Фото AFP
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о переходе полузащитника команды Тиагу Алькантары в «Ливерпуль».

— «Бавария» достигла соглашения с «Ливерпулем», Тиагу уходит, — передает журналист Bild Хейко Ниддерер слова Румменигге.

По данным Sky Sports, «Ливерпуль» заплатит за 29-летнего испанца 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов, которые будут осуществлены в случае, если мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Часть бонусов «Ливерпуль» обязан выплатить в случае, если игрок достигнет определенных индивидуальных статистических показателей.

В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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