Румменигге подтвердил уход Тиагу Алькантары в «Ливерпуль»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о переходе полузащитника команды Тиагу Алькантары в «Ливерпуль».
— «Бавария» достигла соглашения с «Ливерпулем», Тиагу уходит, — передает журналист Bild Хейко Ниддерер слова Румменигге.
По данным Sky Sports, «Ливерпуль» заплатит за 29-летнего испанца 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов, которые будут осуществлены в случае, если мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Часть бонусов «Ливерпуль» обязан выплатить в случае, если игрок достигнет определенных индивидуальных статистических показателей.
В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах.
Karl-Heinz Rummenigge macht bei @BILD LIVE eine klare Ansage an Uli Hoene? und Hasan Salihamidzic in Sachen Alaba: Alle sollten jetzt mal ruhig sein, so lange verhandelt wird. Und: Bayern hat sich mit Liverpool geeinigt, Thiago geht!— Heiko Niedderer (@itstheicebird) September 17, 2020