Руководство «Вест Хэма» урежет зарплаты футболистов на 50 процентов, если клуб вылетит из АПЛ

Руководство «Вест Хэма» урежет зарплаты футболистов команды на 50 процентов в случае, если команда покинет премьер-лигу, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, клуб понесет серьезные потери в случае понижения до чемпионшипа, второго по силе дивизиона Англии, снижение зарплат станет вынужденной мерой для обеспечения финансовой стабильности. Вместе с тем сообщается, что такое решение руководства может повлечь за собой массовый исход футболистов из «Вест Хэма».

После 25 туров чемпионата Англии «молотобойцы» находятся в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице с 24 очками. В ближайших двух турах команде под руководством Дэвида Мойеса предстоит встретиться с лидерами чемпионата, «Манчестер Сити» (9 февраля) и «Ливерпулем» (24 февраля).