Руководство «Ливерпуля» сократило себе зарплату на 25 процентов

Руководство «Ливерпуля» по своей инициативе пошло на понижение зарплаты, сообщает The Athletic.

По информации источника, генеральный директор мерсисайдцев Питер Мур, операционный директор Энди Хьюз и управляющий директор Билли Хоган сократили себе зарплату на 25 процентов. При этом сообщается, что они не стали объявлять о своем решении публично, чтобы не оказывать давление на футболистов, которые участвуют в переговорах о сокращении заработных плат всем футболистам АПЛ.

Ранее «Ливерпуль» подвергся критике из-за того, что вступил в программу государственной помощи компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. В понедельник клуб вышел из госпрограммы и принес извинения.