Руководство «Челси» не хочет избавляться от Кепы

Руководство «Челси» не согласно с позицией главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда по 25-летнему вратарю Кепе Аррисабалаге, сообщает Mirror.

Как пишет издание, Лэмпард «насмотрелся» на Кепу и хочет заменить его на 33-летнего Висенте Гуаита из «Кристал Пэлас» или 27-летнего Ника Поупа из «Бернли». Источник сообщает, что директор «синих» Марина Грановская не рада идее продажи 25-летнего Аррисабалаги всего через два года после того, как он был куплен за 80 миллионов евро у «Атлетика».

В сезоне-2019/20 Кепа Аррисабалага провел 31 матч за «Челси», на его счету 43 пропущенных мяча и 6 встреч «на ноль». Вратарь не попал в стартовый состав «синих» на матч 25-го тура против «Лестера» (2:2), после чего в СМИ начала появляться информация о том, что главный тренер команды, Фрэнк Лэмпард, недоволен его игрой. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кепы в 60 миллионов евро.