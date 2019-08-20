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Рубен Невеш: «Вулверхэмптон» провел шикарный второй тайм с «МЮ»

08:19
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш остался доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 2-го тура чемпионата Англии. Он сравнял счет в матче дальним ударом.

— «МЮ» хорошо вошел в игру, а у нас были трудности, но мы приспособились и во втором тайме уже атаковали, — цитирует Sky Sports Невеша. — Приложили большие усилия в игре с сильным соперником. Очень рад, что забил, потому что это принесло нам ценную ничью. Команда провела шикарный второй тайм.

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