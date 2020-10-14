Роуз может продолжить карьеру в «Миддлсбро»
08:16
«Миддлсбро» интересуется защитником «Тоттенхэма» Дэнни Роузом, сообщает Football Insider.
По информации источника, «Миддлсбро» может подписать 30-летнего англичанина на правах аренды. Сообщается, что «шпоры» готовы отпустить футболиста, чей контракт с клубом действует до конца июня 2021 года.
Вторую половину сезона-2019/20 Роуз провел в аренде в «Ньюкасле». Защитник провел за команду 13 матчей и не отличился результативными действиями.
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