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Роуз может продолжить карьеру в «Миддлсбро»

08:16
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«Миддлсбро» интересуется защитником «Тоттенхэма» Дэнни Роузом, сообщает Football Insider.

По информации источника, «Миддлсбро» может подписать 30-летнего англичанина на правах аренды. Сообщается, что «шпоры» готовы отпустить футболиста, чей контракт с клубом действует до конца июня 2021 года.

Вторую половину сезона-2019/20 Роуз провел в аренде в «Ньюкасле». Защитник провел за команду 13 матчей и не отличился результативными действиями.

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