Рост финансового оборота составил 455 миллионов фунтов. «Ливерпуль» подвел финансовые итоги года

«Ливерпуль» на своем официальном сайте опубликовал финансовый отчет клуба за 2019 год.

В нем английский клуб в числе прочего отметил, что за год финансовый оборот увеличился за этот период на с 78 миллионов фунтов стерлингов до 533 миллионов. А это позволило большие средства инвестировать в команду.

Так, согласно отчету доходы от СМИ выросли на 41 миллион фунтов стерлингов до 261 миллиона, коммерческие доходы выросли на 34 миллиона фунтов стерлингов до 188 миллионов фунтов стерлингов, а доходы от матчей-на 3,5 миллиона фунтов стерлингов до 84 миллионов.

В прошлом году «Ливерпуль» одержал девятую победу в Лиге чемпионов в истории клуба.