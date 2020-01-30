Российская футболистка Надежда Карпова может оказаться в «Челси»

Женские команды «Челси», «Вест Хэма» и «Рединга» проявляют интерес к нападающей «Севильи» Надежде Карповой, сообщает Daily Mail. Также, по информации источника, у 24-летней россиянки уже есть предложение от «Ромы». Как заявил Daily Mail агент Сэл Джоб, самой футболистке интересен вариант с «Челси». Контракт Карповой с «Севильей» истекает по окончании сезона-2019/20, «синие» могут подписать ее бесплатно.

В сезоне-2019/20 Карпова провела 14 матчей за «Севилью», в которых отличилась 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Ее команда занимает 11-е место в турнирной таблице женского чемпионата Испании с 18 очками.