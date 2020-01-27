Роналдинью сравнил форварда «Арсенала» Мартинелли с Роналдо
16:32
Обладатель «Золотого мяча"-2005 Роналдинью высоко оценил перспективы форварда Габриэла Мартинелли в «Арсенале». Бразилец сравнил 18-летнего игрока с бывшим партнером по атаке в сборной Роналдо.
— Мы как бразильцы впечатлены им и его будущим, — цитирует The Mirror Роналдинью. — Он напоминает мне Роналдо.
Мартинелли перешел в «Арсенал» прошедшим летом. На его счету 21 матч и 10 голов во всех турнирах.
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