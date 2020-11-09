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Ромеро хочет стать свободным агентом

13:09
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро хочет договориться с клубом о досрочном расторжении контракта по согласию сторон, сообщает The Sun.

По данным источника, 33-летний аргентинец после вывода из состава находится без игровой практики, поэтому намерен покинуть клуб. Ранее в СМИ была информация, что голкипером интересуются клубы из MLS, однако до конкретных переговоров дело так и не дошло. Действующее соглашение Ромеро с «МЮ» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне АПЛ Ромеро на поле не выходил.

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