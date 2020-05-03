Рохо нарушил карантин в Аргентине. Он пошел играть в карты с друзьями

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо нарушил карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Metro.

Сейчас бывший игрок «Спартака» находится в родной Аргентине, где играл в последнее время на правах аренды в «Эстудиантесе». В социальных сетях появилось видео, как он вместе с братом и группой друзей отдыхает, играя в карты и куря сигареты.

Видео вскоре было удалено, однако успело разойтись по аргентинским СМИ.

Marcos Rojo rompiendo la cuarentena, el distanciamiento social en plena pandemia mundial y fumando. Ex jugador de f?tbol hace varias temporadas. Espero que la gente de @ManUtd haga algo al respecto. pic.twitter.com/EIffc6kt4A — Sebastian D?az (@seba12Diaz) May 2, 2020

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес продлил карантин, действующий в стране с середины марта, до 10 мая.