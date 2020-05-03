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Рохо нарушил карантин в Аргентине. Он пошел играть в карты с друзьями

3 мая 2020, 15:20
Маркос Рохо. Фото AFP
Маркос Рохо. Фото AFP
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо нарушил карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Metro.

Сейчас бывший игрок «Спартака» находится в родной Аргентине, где играл в последнее время на правах аренды в «Эстудиантесе». В социальных сетях появилось видео, как он вместе с братом и группой друзей отдыхает, играя в карты и куря сигареты.

Видео вскоре было удалено, однако успело разойтись по аргентинским СМИ.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес продлил карантин, действующий в стране с середины марта, до 10 мая.

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