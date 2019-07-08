Родри рассказал, с кем давно хотел играть в "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" полузащитник Родри (Родриго Эрнандес) признался, что давно хотел играть в одной команде с нападающим Серхио Агуэро.

– Теперь у меня есть возможность ближе познакомиться с Агуэро, – рассказал футболист в интервью клубной пресс-службе. – Я встречался с ним, когда был в академии "Атлетико", но тогда я был очень молод. Рад стать его партнером по команде. Счастлив и в восторге от того, что приехал в Манчестер, к этой команде и тренеру.

Контракт Родри с английским клубом будет действовать до 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 80 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел 47 матчей за "Атлетико", забил три гола и отдал одну голевую передачу.