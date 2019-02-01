Робот на базе "Бернли". Шикарный анонс трансфера Крауча

"Бернли" эффектно объявил трансфер нападающего Питера Крауча. В видеоролике на базе клуба появляется робот, которого через несколько секунд сбивает мячом сам 38-летний форвард.
Крауч в свое время прославился танцами робота после забитых голов.
Экс-игрок сборной Англии перешел в "Бернли" из "Стоук Сити". В текущем сезоне он отметился 1 голом в 23 матчах чемпионшипа, из которых только два начинал в стартовом составе.
Announcing... 🤖@petercrouch pic.twitter.com/AsqauruKHp– Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 января 2019 г.
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