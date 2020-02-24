Робин ван Перси: «Манчестер Юнайтед» обязан подписать Кавани летом"

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси дал совет «красным дьяволам» на летнее трансферное окно. По мнению голландца, клуб должен подписать нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

— Кого нужно подписать «МЮ» летом? Эдинсона Кавани. Я бы не задумываясь подписал его, — цитирует Mirror ван Перси. — Он в отличной форме, известный бомбардир, доказал это и в «Наполи», и в «ПСЖ», и в сборной Уругвая. Если он в вашей команде — будьте уверены, он забьет 25 голов за сезон. Я смотрел, как он играет, я играл против него и могу быть уверенным, говоря о его качествах. Эдинсон просто живет голами.

В сезоне-2019/20 Кавани забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи в 19 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом истекает летом 2020 года. 33-летний уругваец мог покинуть команду зимой, но в итоге остался во Франции.