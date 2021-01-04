Робертсон назвал число очков, необходимое «Ливерпулю» для защиты титула в этом году
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, сколько очков должна набрать его команда, чтобы защитить чемпионский титул.
«Я не хочу никого обидеть, но год или два назад мы бы обыграли «Вест Бромвич» и «Ньюкасл», а не сыграли бы с ними вничью, как это было недавно. Если бы мы победили, то у нас мог оказаться более прочный запас в турнирной таблице. Тем не менее, этот сезон уникален.
В гонке за золотом участвуют 7-8 команд. Конечно, у нас вряд ли будет 97 или 98 очков. Думаю, для победы в чемпионате в этот раз хватит что-то в районе 80 очков, потому что все плотно, все отнимают друг у друга очки», — цитирует Sky Sports Робертсона.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 33 очками, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных голов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю