Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о возможном уходе бельгийского полузащитника Кевина Де Брейне из «Манчестер Сити» в связи с дисквалификацией команды из еврокубков на два года.

— Де Брейне верен «Манчестер Сити», к тому же, кто знает, что случится в будущем? Может, дисквалификацию «горожан» в еврокубках сократят до года, — цитирует Goal.com Мартинеса. — Двухлетняя дисквалификация — серьезный удар по игрокам «Ман Сити». Впрочем, сейчас еще рано, вряд ли все футболисты команды думают о будущем уже сейчас. Полагаю, можно будет говорить о будущем игроков после официального решения УЕФА.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. На счету 28-летнего бельгийца 8 голов и 19 результативных передач за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 150 миллионов евро.