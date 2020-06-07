Робби Фаулер: «Не думаю, что Вернер достаточно хорош для «Ливерпуля»»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о нападающем «Лейпцига» Тимо Вернере, которого связывали с переходом в мерсисайдский клуб, однако сейчас он близок к трансферу в «Челси».

— В последние несколько недель вокруг Вернера поднялся шум, однако я не являюсь его большим поклонником, — цитирует Mirror Фаулер. — Я понимаю, он талантливый игрок, в некоторых матчах он блистает, подчеркивая свой уровень. Соответствует ли Тимо стандартам нынешнего атакующего трио «Ливерпуля»? Я так не думаю. Он недостаточно хорош. Мы сможем проверить это в следующем сезоне, если он все-таки перейдет в «Челси». Многие фанаты «Ливерпуля» расстроились, когда узнали, что Вернера не будет в команде. Это выглядит так, будто он — Марко ван Бастен, игрок мирового уровня, который готов вписаться в состав любого коллектива. В нескольких матчах он впечатлил своими навыками, но может ли он так влиять на игру на постоянной основе? Я так не считаю. Может ли он сравниться с потенциальными конкурентами? Не в «Ливерпуле». В «Челси» — может быть.

На счету Вернера 31 гол и 12 результативных передач в 40 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20.