Рияд Махрез: «В «Манчестер Сити» уже мало просто провести хороший матч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез высказался по поводу высокого уровня конкуренции в команде. По его словам, от каждого игрока требуется максимальная самоотдача.

— Раздевалка топ-клуба — это иная реальность, — цитирует France Football Махреза. — Ты должен непрерывно бороться. Отдыхать нельзя. Если ты не сделаешь чего-то выдающегося, это сделает кто-то другой, и он будет выходить на поле. Все это хорошо знают. Уже мало просто провести хороший матч. Нужно постоянно играть на очень высоком уровне. Это «Манчестер Сити». Оценка эффективности проводится постоянно.