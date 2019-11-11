Рияд Махрез: «В «Манчестер Сити» уже мало просто провести хороший матч»
11 ноября 2019, 23:21
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез высказался по поводу высокого уровня конкуренции в команде. По его словам, от каждого игрока требуется максимальная самоотдача.
— Раздевалка топ-клуба — это иная реальность, — цитирует France Football Махреза. — Ты должен непрерывно бороться. Отдыхать нельзя. Если ты не сделаешь чего-то выдающегося, это сделает кто-то другой, и он будет выходить на поле. Все это хорошо знают. Уже мало просто провести хороший матч. Нужно постоянно играть на очень высоком уровне. Это «Манчестер Сити». Оценка эффективности проводится постоянно.
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