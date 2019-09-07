Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что ситуация с расизмом в футболе ухудшается. Игрок после матча третьего тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2) подвергся оскорблениям по расовому признаку. В этой игре он не реализовал пенальти.

— Футбол движется назад, а не вперед, — приводит The Sun слова Рэшфорда. — То, что происходило в последние пару месяцев, просто невероятно. Мы хотим пресечь эту проблему в зародыше, но это сложно. Люди со всего мира держатся вместе, но это все, что мы можем сделать. Приходится рассчитывать на кампании по борьбе с расизмом, потому что все наши голоса имеют вес.

Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям после нереализованного пенальти