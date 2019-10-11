Рэшфорд показал, как в 10 лет снялся в рекламном ролике с Бобби Чарльтоном
11 октября 2019, 14:50
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил экс-нападающего Бобби Чарльтона с 81-летием в соцсетях. Ныне Чарльтон является членом совета директоров клуба.
— Когда я был ребенком, я испытывал восторг от съемки в одном ролике с легендой «МЮ» и сборной Англии. С того времени и до сих пор Сэр Бобби — напоминание того, какая честь выпала мне. С днем рождения! — написал 21-летний игрок в Instagram.
В 2008 году 10-летний Рэшфорд снялся в рекламе йогуртового напитка Actimel с Чарльтоном. В ней мальчик играл в массовке, а Чарльтон — главную роль.
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