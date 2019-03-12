Рэшфорд поблагодарил ван Гала за доверие

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в своем Твиттере выразил благодарность бывшему наставнику команды Луи ван Галу. Накануне голландский специалист сообщил, что заканчивает тренерскую карьеру.

– Спасибо, что открыли мне дверь и поверили в меня! Наслаждайтесь выходом на пенсию, босс! – написал Рэшфорд в сообщении.

67-летний ван Гал тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 гг.

25 февраля 2016 года при Луи ван Гале состоялся дебют Маркуса Рэшфорда в основном составе "Манчестер Юнайтед" Это произошло в матче Лиги Европы против "Мидтьюлланна" (5:1), в котором форвард оформил дубль. Через три дня 18-летний форвард забил еще 2 мяча, но уже в дебютном матче в английской Премьер-лиге против "Арсенала" (3:2).