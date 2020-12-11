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Рэшфорд хочет провести всю карьеру в «Манчестер Юнайтед»

11 декабря 2020, 08:58
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что хочет провести всю свою карьеру в составе «красных дьяволов».

— Я никогда не задумывался о других клубах, кроме «МЮ», — приводит The Times слова Рэшфорда. — У меня так с самого детства. Если я надену майку другой команды, это будет неправильно. Я хочу приносить как можно больше пользы «МЮ», и надеюсь, что это продлится как можно дольше. Не хочу уходить из команды.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». На счету 23-летнего англичанина 77 голов и 45 результативных передач в 232 матчах за команду.

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