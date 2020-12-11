Рэшфорд хочет провести всю карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что хочет провести всю свою карьеру в составе «красных дьяволов».
— Я никогда не задумывался о других клубах, кроме «МЮ», — приводит The Times слова Рэшфорда. — У меня так с самого детства. Если я надену майку другой команды, это будет неправильно. Я хочу приносить как можно больше пользы «МЮ», и надеюсь, что это продлится как можно дольше. Не хочу уходить из команды.
Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». На счету 23-летнего англичанина 77 голов и 45 результативных передач в 232 матчах за команду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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