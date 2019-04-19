Рэмси из-за травмы не сыграет с "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси из-за травмы подколенной артерии не сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас", информирует официальный сайт лондонцев. Встреча пройдет в воскресенье, 21 апреля, начало – в 18.00 (мск).

Рэмси получил травму в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Наполи" (1:0). Со следующего сезона 28-летний валлиец будет выступать за "Ювентус".

🗞 The latest team news update ahead of #ARSCRY 👇 – Arsenal FC (@Arsenal) 19 апреля 2019 г.

Унаи Эмери: "Не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель"