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Реакция экс-игрока «МЮ» Гэри Невилла на ошибку Де Хеа в матче с «Уотфордом»

22 декабря 2019, 20:42
Гэри Нэвилл. Фото Sky Sports
Гэри Нэвилл. Фото Sky Sports
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«Уотфорд» дома одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии. В официальном Twitter Sky Sports появилась видеозапись из студии спортивного канала.

На видео видно, что бывший игрок «МЮ» и ведущий Гэри Невилл был шокирован пропущенным голом с участием вратаря «красных дьяволов» Давида Де Хеа, который допустил результативную ошибку.

На 50-й минуте матча нападающий хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам Де Хеа, который не смог зафиксировать мяч, что привело к голу.

Невилл выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 2011 год.

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Уотфорд — Манчестер Юнайтед

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