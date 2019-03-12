Разбирательство между "Челси" и Конте может дойти до суда

Разбирательство между "Челси" и бывшим главным тренером команды Антонио Конте может продолжиться в гражданском суде. Как сообщает The Times, стороны не могут договориться о выплате компенсации за увольнение итальянца, которое случилось в прошлом году.

Конте был отправлен в отставку за год до истечения срока его контракта, поэтому адвокаты итальянца настаивают, что "Челси" должен заплатить за расторжение 10,5 миллиона евро в качестве компенсации. Клуб же утверждает, что к увольнению привели нарушения Конте правил и условий работы, в частности его ссора с Диегу Костой.