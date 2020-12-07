Райола заявил, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что француз покинет английский клуб.

«Я могу заверить, что история Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» завершена», — приводит слова Райолы в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 27-летнего Погба с «МЮ» рассчитано до июня 2022 года.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» выражают желание продать футболиста, чтобы не расставаться с ним бесплатно, однако на фоне пандемии коронавируса в данный момент нет команд, которые готовы заплатить требуемые английским клубом деньги.

В текущем сезоне Погба принял участие в 8 матчах в АПЛ, в которых отметился 1 забитым голом.