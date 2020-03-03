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Райан Сессеньон вернулся к тренировкам в общей группе «Тоттенхэма»

3 марта 2020, 16:31
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Полузащитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон вернулся к тренировкам в общей группе «шпор», сообщает пресс-служба клуба.

19-летний англичанин восстановился от травмы бедра и вскоре может принимать участие в официальных матчах. Сессеньон перешел в «Тоттенхэм» из «Фулхэма» летом 2019 года за 27 миллионов евро. На счету полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 11 матчах за «шпор» в сезоне-2019/20.

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