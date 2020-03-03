Райан Сессеньон вернулся к тренировкам в общей группе «Тоттенхэма»
3 марта 2020, 16:31
Полузащитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон вернулся к тренировкам в общей группе «шпор», сообщает пресс-служба клуба.
TEAM NEWS:— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 3, 2020
? @RyanSessegnon (hip) has returned to training with the squad.#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/oH2RVIreVz
19-летний англичанин восстановился от травмы бедра и вскоре может принимать участие в официальных матчах. Сессеньон перешел в «Тоттенхэм» из «Фулхэма» летом 2019 года за 27 миллионов евро. На счету полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 11 матчах за «шпор» в сезоне-2019/20.