Райан Гиггз: "Сульшер должен остаться на посту главного тренера "МЮ"

Уле Гуннар Сульшер должен продолжить работу на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" и в следующем сезоне, считает бывший полузащитник команды Райан Гиггз.

- Да, я считаю, что он должен остаться. Мы потеряли слишком много времени, - цитирует валлийца The Guardian. - Если есть тренер, тактически грамотный, который знает клуб и пользуется поддержкой руководства и болельщиков, это дает серьезный стимул. Да, на пути будут трудности, но вы можете представить, что он мог бы сделать с деньгами, которые были потрачены за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что Сульшер по окончании нынешнего сезона вернется к работе с "Мольде". Норвежец заменил в "МЮ" Жозе Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в чемпионате Англии - 51 очко в 26 матчах.

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