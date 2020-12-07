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Рауль Хименес выписался из больницы после перелома черепа в матче с «Арсеналом»

7 декабря 2020, 07:13
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что форвард Рауль Хименес, перенесший операцию в связи с переломом черепа, выписан из больницы.

«Он вернулся домой. Мы очень рады сообщить это. Он поправляется и возвращается к нормальной жизни», — приводит слова Санту The Sun.

Хименес получил травму в матче чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1), когда столкнулся головами с защитником Давидом Луисом. Он покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске.

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