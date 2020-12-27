Рауль Хименес посетил матч с «Тоттенхэмом». Форвард восстанавливается после перелома черепа
27 декабря 2020, 22:42
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес посетил матч 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Он наблюдал за матчем из ложи.
29-летний мексиканец заработал перелом черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) после столкновения с Давидом Луисом.
В сезоне-2020/21 мексиканец провел за «Вулверхэмптон» 11 матчей, на его счету 3 гола.
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