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Рауль Хименес посетил матч с «Тоттенхэмом». Форвард восстанавливается после перелома черепа

27 декабря 2020, 22:42
Рауль Хименес (справа). Фото ФК «Вулверхэмптон».
Рауль Хименес (справа). Фото ФК «Вулверхэмптон».
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Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес посетил матч 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Он наблюдал за матчем из ложи.

29-летний мексиканец заработал перелом черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) после столкновения с Давидом Луисом.

В сезоне-2020/21 мексиканец провел за «Вулверхэмптон» 11 матчей, на его счету 3 гола.

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