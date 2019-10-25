Рахим Стерлинг: «Прекратите спрашивать меня про Роналду и Месси!»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг ответил на вопрос о сравнениях с нападающими Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

— Если я буду забивать 50 или 60 голов в течение следующих 15 лет, то да, можно будет сравнить. А пока прекратите спрашивать меня про Роналду и Месси! — заявил 24-летний игрок FourFourTwo.

В текущем сезоне Стерлинг сыграл в 17 матчах, в которых забил 16 голов.