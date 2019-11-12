Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал свое отстранение из сборной Англии. Он был исключен из заявки из-за стычки с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом по поводу матча чемпионата Англии между их клубами. Игра завершилась победой «красных» со счетом 3:1.

— Все знают, насколько эта игра для меня важна, — написал в своем Instagram Стерлинг. — И все знают, что я обычно так себя не веду. Мы с Джо все обсудили. Идем дальше. В футболе эмоции порой достигают предела, и мне хватает мужества признать, что эмоции в какой-то момент меня накрыли. Мы с Гомесом прекрасно понимаем, что вспышка была секунд 5-10. Уже все позади, мы не будем раздувать историю. Давайте думать о предстоящем матче.