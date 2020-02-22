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Рахим Стерлинг: «Манчестер Сити» 4 раза выигрывал АПЛ, но нашу команду никогда не уважали так, как «Ливерпуль»

10:55
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что его команда не пользуется таким же уважением, как «Ливерпуль», поэтому игроки «горожан» не получают индивидуальные награды по итогам сезона.

— В прошлом году мы добились фантастических успехов в Англии, но игроком года стал Виргил ван Дейк из «Ливерпуля», что говорит само за себя. Голландец провел невероятный сезон, — приводит AS слова Стерлинга. — Помню, как в прошлые сезоны Яя Туре забивал по 20 мячей за год, играя в полузащите, но так и не получил награду лучшему игроку. Есть еще Серхио Агуэро, который выступает за «Ман Сити» уже почти 9 лет и успел за это время забить множество невероятных голов. Наша команда выиграла АПЛ 4 раза, но никто из нас ни разу не получил награду лучшему игроку сезона, это просто невозможно. В этом сезоне «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии, и приз уйдет кому-то из мерсисайдцев. Мы четырежды выигрывали титул, но к нам не относились с таким же уважением, как к «Ливерпулю».

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