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Ради нее Махрез расстался с женой. Посмотрите на новую подругу алжирца

2 февраля 2020, 12:52
Тэйлор Уорд. Фото Instagram девушки Рияда Махреза
Тэйлор Уорд. Фото Instagram девушки Рияда Махреза
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез стал встречаться с 22-летней Тэйлор Уорд, сообщает The Sun. Студентка института моды — дочь звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Чешира» Доун Уорд и бывшего футболиста ряда английских клубов Эшли Уорда. Уорд начинал свою карьеру как раз в «Манчестер Сити», но провел за клуб только один матч.

Футболиста с новой возлюбленной заметили в VIP-зоне ночного клуба Манчестера. По словам источника, Махрез давно познакомился с Уорд, но она отказывалась от романтических отношений с 28-летним алжирцем, пока он не расстанется со своей женой.

Махрез был женат на Рите Джохал с 2015 по 2019 год. У пары есть двое дочерей.

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