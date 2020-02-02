Ради нее Махрез расстался с женой. Посмотрите на новую подругу алжирца

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез стал встречаться с 22-летней Тэйлор Уорд, сообщает The Sun. Студентка института моды — дочь звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Чешира» Доун Уорд и бывшего футболиста ряда английских клубов Эшли Уорда. Уорд начинал свою карьеру как раз в «Манчестер Сити», но провел за клуб только один матч.

Футболиста с новой возлюбленной заметили в VIP-зоне ночного клуба Манчестера. По словам источника, Махрез давно познакомился с Уорд, но она отказывалась от романтических отношений с 28-летним алжирцем, пока он не расстанется со своей женой.

Махрез был женат на Рите Джохал с 2015 по 2019 год. У пары есть двое дочерей.