Пьюлис в третий раз может возглавить «Стоук Сити»

Тони Пьюлис в третий раз может вернуться на пост главного тренера «Стоук Сити», сообщает The Sun. По информации СМИ, нынешний тренер «гончаров» Натан Джонс одержал всего 4 победы в 33 матчах в клубе, из-за чего руководство намерено освободить его от занимаемой должности.

Ранее Пьюлис работал со «Стоуком» с 2002 по 2005 и с 2006 по 2013 годы. На данный момент «гончары» занимают последнее место в чемпионшипе с 2 очками.