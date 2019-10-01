Пьяный футболист «Челси» оказался в центре скандала

Полузащитник «Челси» Росс Баркли оказался в центре скандала, после того, как в нетрезвом состоянии воспользовался услугами такси, cообщает Mirror.

Во время поездки он рассыпал на на сидение содержимое пакета с чипсами. Когда его попросили убрать рассыпанное, он устроил скандал и даже отказывался платить. Позже к месту событий прибыли полицейские и, побеседовав с игроком проводили его к банкомату, чтобы он заплатил таксисту.

Footage has emerged of police speaking to Ross Barkley in #Liverpool. It's reported he dropped some food in the back of a cab and initially wouldn't give the driver money for the cleaning bill. pic.twitter.com/gprwjkmt7e — Radio City News (@RadioCityNews) October 1, 2019

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