Пьяного Дринкуотера избили возле ночного клуба. Он приставал к девушке другого футболиста

Шесть человек избили полузащитника «Бернли» Дэнни Дринкуотера, сообщают британские СМИ. Футболист выступает за команду на правах аренды, его контракт принадлежит «Челси».

По данным The Sun, игрока сильно побили возле ночного клуба. Дринкуотер сильно напился и начал приставать к девушке другого футболиста — 25-летнего полузащитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Динкуотер кричал, что девушка поедет с ним, и ему все равно, что об этом думает ее парень. Когда Нтле попросил оставить девушку в покое, футболист набросился на своего коллегу. Работники ночного клуба вывели игрока «Бернли» из заведения, после чего шесть человек сильно побили его, угрожая сломать ноги. Указано, что они знали о роде деятельности полузащитника.

Ранее стало известно, что игрок получил травму лодыжки. Издание указывает, что именно этот инцидент стал причиной травмы, из-за чего футболист выбыл на месяц.

29-летний Дэнни Дринкуотер — чемпион Англии в составе «Лестера» и победитель Кубка Англии в составе «Челси». В текущем сезоне он провел один матч за «Бернли».

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