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Пулишич пропустит матчи сборной США из-за травмы

12 ноября 2019, 12:35
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич пропустит ближайшие матчи сборной США. Как сообщает AFP, 21-летний игрок получил травму в игре чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:0), в которой забил гол. Продолжительность отсутствия Пулишича не уточняется, но с Канадой и Кубой он не сыграет.

Пулишич в последние недели показывает хорошую форму и забил пять мячей в трех последних матчах чемпионата Англии.

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