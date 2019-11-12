Пулишич пропустит матчи сборной США из-за травмы

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич пропустит ближайшие матчи сборной США. Как сообщает AFP, 21-летний игрок получил травму в игре чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:0), в которой забил гол. Продолжительность отсутствия Пулишича не уточняется, но с Канадой и Кубой он не сыграет.

Пулишич в последние недели показывает хорошую форму и забил пять мячей в трех последних матчах чемпионата Англии.