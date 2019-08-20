Пулишич не перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Новичок «Челси» Кристиан Пулишич мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает the Telegraph. Американец отклонил предложение «красных дьяволов» из-за Жозе Моуринью, который тогда возглавлял команду. Он имел репутацию специалиста, под руководством которого молодые игроки не развивались и получали мало игровой практики. Также отец Пулишича отрицательно относился к португальцу.

20-летний игрок сборной США перешел в «Челси» этим летом из дортмундской «Боруссии».

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