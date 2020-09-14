«ПСЖ» хочет получить за Мбаппе 300 миллионов фунтов

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может покинуть клуб. Накануне в английской прессе появились сообщения, что француз уведомил руководство клуб о желании уйти следующим летом.

По информации The Sun, «ПСЖ» не намерен продавать 21-летнего француза дешевле, чем за 300 миллионов фунтов стерлингов. Сам Мбаппе хочет повышения зарплаты с 16 до 20 миллионов евро за сезон.

Действующий контракт форврада с чемпионами Франции истекает летом 2022 года. «ПСЖ» несколько раз предлагал нападающему продлить договор на более выгодных условиях, но получал отказ.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.